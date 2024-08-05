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4 августа в историческом центре Самары обрушилось двухэтажное здание постройки на Садовой



Стало известно, что Председатель СК России поручил провести проверку по факту произошедшего, а также информации о нарушении жилищных прав граждан, сообщает Самара Город | Новости Самары.



«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по её завершении — о принятом решении», — добавили в СК.