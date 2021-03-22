В феврале два ребенка в Самарской области погибли в ДТП

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По итогам февраля 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 47 получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение по количеству ДТП на 21,6% и по раненым на 14,5%, рост по погибшим на 100%.

За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 21 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 27 получили ранения.

В отчетном периоде нарушения правил перевозки детей выявлены в 1713 случаях.