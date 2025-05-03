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В Чапаевске девочка упала с 4-го этажа заброшенного дома

3 мая 2025 12:11
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В Чапаевске девочка упала с 4-го этажа заброшенного дома

 

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина организована  проверка  по публикации в сети Интернет.

В соцмедиа размещена информация  о том, что в городе Чапаевске  девочка упала с 4-го этажа заброшенного дома, расположенного по улице Ленина. Несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовано проведение доследственной проверки. 

С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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