В Чапаевске девочка упала с 4-го этажа заброшенного дома

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По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина организована проверка по публикации в сети Интернет.

В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Чапаевске девочка упала с 4-го этажа заброшенного дома, расположенного по улице Ленина. Несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовано проведение доследственной проверки.

С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.