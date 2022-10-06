У школы в Новокуйбышевске задержали мужчину с игрушечным пистолетом

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Утром в четверг, 6 октября 2022 года, у школы № 21 в Новокуйбышевске было неспокойно. К учебному заведению съехались все экстренные службы. Территорию здания оцепили, никого не пускали и не выпускали. Как оказалось, переполох вызвал человек с «оружием».

На подозрительного парня обратил внимание отец одного из учеников. Он провожал ребенка в школу, когда заметил молодого человека, который держал в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчина не раздумывая позвонил в полицию. Вскоре правоохранители вместе с другими экстренными службами города были на месте.

– Учителя сообщили детям, что это учения, чтобы не было паники. Все закрылись в кабинетах, – написала в соцсетях местная жительница.

К счастью, все обошлось. Парня оперативно задержали. Никакого оружия при нем не нашли. По предварительным данным, предмет, который напугал окружающих, – это игрушечный пистолет.

– В отдел полиции по Новокуйбышевску поступило сообщение о мужчине с предметом, похожим на оружие, на улице Дзержинского. Сотрудники уголовного розыска выехали на место и задержали его. Никаких опасных предметов у него не нашли. Мужчину доставили в ближайший отдел полиции. Проводится проверка, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина с разумом ребенка»

В соцсетях горожане пишут, что хорошо знакомы с этим человеком. Якобы у него есть отклонения в развитии. Как пишет gorodnsk63.ru, молодому человеку 23 года. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.