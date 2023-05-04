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ЦУР предотвратил опасность на трассе в Кинель-Черкасском районе

4 мая 2023 15:36
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ЦУР предотвратил опасность на трассе в Кинель-Черкасском районе

В апреле органы власти Самарской области взяли в работу более 12 тысяч сообщений жителей в социальных сетях. Большая часть жалоб касалась уборке территорий, ремонта и содержания дорог, а также благоустройства. Много сигналов приходит и от бдительных автомобилистов. Такие сообщения ЦУР оперативно направляется в работу в муниципалитеты и региональный минтранс, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

Благодаря быстрой реакции властей Кинель-Черкасского района удалось оперативно восстановить безопасность на трассе - электрический столб навис над дорогой в районе села Большой Сарбай. После того, как ЦУР зафиксировал сообщение в соцсетях, администрация района выяснила, кому принадлежит аварийная опора и связалась с ответственной службой. Теперь автомобилистам ничего не угрожает.

Внимательные водители заметили, что на информационном табло на пересечении Московского шоссе и ул. Потапова в Самаре знак движения по полосам наполовину порван порывами ветра, что создает угрозу. Ситуацию оперативно исправили сотрудники минтранса.

В это ведомство также поступают сигналы от жителей по поводу содержания технических люков на опорах освещения вдоль дорожных магистралей. Жители заметили, что из такого технического отверстия торчит кабель в пластиковой гофре. Люк закрыли, и инженерные сети вновь стали безопасными.

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