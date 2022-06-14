Тольяттинские полицейские задержали водителя из Уфы с поддельным водительским удостоверением

125

В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельным водительским удостоверением.

Сотрудники ГИБДД Тольятти остановили для проверки документов водителя автомобиля «Hyundai Solaris». Житель Уфы предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее безработный молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел через Интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО