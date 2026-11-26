Стартовал всероссийский экологический урок «По следам транспорта», который поможет школьникам разобраться, как повседневные поездки влияют на окружающую среду и что можно сделать, чтобы уменьшить транспортный след. Для учителей со всей России подготовлены комплекты материалов для всех возрастов для проведения современного интерактивного занятия.



Транспорт — часть повседневной жизни каждого школьника. Но его экологический след не ограничивается выхлопами автомобилей и начинается задолго до первой поездки – с производства транспорта, для которого нужны материалы и энергия. Транспорт влияет на климат, качество воздуха, уровень шума и пространство вокруг нас. Урок поможет школьникам взглянуть на привычные поездки по-новому и узнать, как сделать их экологичнее.



Ученики 2–4 классов станут транспортными детективами и следопытами: исследуют жизненный цикл транспорта, разберут повседневные ситуации и соберут карманную книжку с полезными подсказками.



Школьники 5–8 классов откроют транспортную лабораторию: сравнят способы передвижения, выяснят, от чего зависит транспортный след, и предложат решения для семьи, школы и своего населенного пункта. После урока они смогут посмотреть пять обучающих видеороликов и пройти тесты.

Старшеклассники исследуют транспорт как систему, связанную с устройством городов и сельских территорий. В игре «Транспортный совет» они с решения для разных населенных пунктов в условиях ограниченного бюджета, а после урока смогут пройти практический экологический квест.



Провести урок может любой педагог без специальной подготовки. После регистрации учитель или волонтер бесплатно получит готовый комплект материалов для выбранной возрастной группы: анимированную презентацию, подробный методический сценарий, материалы для игр и практических заданий, а также короткий видеогид по подготовке к занятию.



«Нам важно, чтобы школьники не просто узнали, какой транспорт экологичнее, а научились анализировать разные ситуации и понимать, от чего зависит транспортный след. Ведь возможности передвижения в большом городе и небольшом селе сильно различаются. На уроке ребята смогут самостоятельно искать решения, которые подходят для их территории», — отмечает Татьяна Честина, председатель правления движения «ЭКА».



«Мы хотим, чтобы как можно больше учителей по всей стране смогли провести интересный экологический урок без сложной подготовки. Поэтому для каждого возраста разработан готовый комплект материалов, с помощью которого учителя из любого уголка страны проведет увлекательное занятие. Надеемся, что урок вдохновит ребят применять полученные знания в повседневной жизни», — говорит Марина Аксенова, директор общественно полезного фонда «Зеленый путь».



Педагоги-участники смогут получить именной электронный диплом и благодарственное письмо для школы. А самые активные учителя получат шанс принять участие в Общероссийском слете «зеленых» школ в июне 2027 года.



Присоединиться к проекту и бесплатно получить материалы можно на сайте: www.экокласс.рф/экотранспорт.



Проект реализуется движением «ЭКА» совместно и при финансовой поддержке общественно полезного фонда «Зеленый путь» и компании Greenway Global в рамках программы «Зеленые школы России».