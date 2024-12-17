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Сотрудник банка из Тольятти спас местную жительницу от мошенников и многотысячного кредита

17 декабря 2024 09:45
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Сотрудник банка из Тольятти спас местную жительницу от мошенников и многотысячного кредита

В конце октября текущего года в кредитное учреждение обратилась 48-летняя местная жительница, которой неизвестные телефонные абоненты настоятельно порекомендовали спасти денежные средства, дополнив их кредитными, и переведя на «безопасный счет». Женщина, действуя по инструкции злоумышленников, попыталась оформить кредит на сумму свыше ста тысяч рублей.

Благодаря бдительности сотрудника банка и оперативным действиям полицейских женщина смогла избежать ненужных трат и сохранить свои средства.

Как отметил представитель финансового учреждения Роман Габилович: «Я обратил внимание на тревожное состояние клиентки. Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, которые на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка, как действовать в подобной ситуации, я уточнил, для чего так срочно понадобилась такая сумма. Женщина сначала сказала, что на лечение, потом на ремонт, а в конце призналась, что нас сейчас прослушивают и ей запретили что-либо говорить. Когда я услышал ответ, вызвал полицию и приостановил действия по обслуживанию клиента.  Только после общения с сотрудниками полиции женщина поняла, что она чуть было, не стала жертвой мошенников».

В рамках акции «Им благодарна полиция» вручая активному гражданину благодарственное письмо, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничества – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем - не идти на поводу у мошенников.

Теги: Мошенники

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