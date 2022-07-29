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Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации из-за наводнения

29 июля 2022 13:24
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Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации из-за наводнения

Уровень воды в реке Чита уже превысил критическое значение, есть угроза подтопления улиц. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю в официальной группе «ВКонтакте».

«30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров. Затопление поймы на глубину 140-180 сантиметров, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — говорится в сообщении министерства.

По состоянию на утро 29 июля в верховьях реки Читы уровень воды поднялся на 95 сантиметров, до 217 сантиметров. Согласно данным на 2022 год, в Чите проживают 350 047 человек.

Руководитель администрации городского округа Город Чита Александр Сапожников обратился к жителям Железнодорожного района и предложил им день-два провести в пунктах временного размещения, пишет Лента.

Ранее в июле после мощного ливня затопило другой российский город — Геленджик. Очевидцы публиковали кадры с затопленных улиц.

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