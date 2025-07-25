Самарчанка незаконно поставила на миграционный учет более 90 иностранцев

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В Самаре пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

По данным полицейских ранее судимая 30-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет более 90 иностранных граждан в квартире многоэтажного дома. Женщина предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Как выяснилось в ходе проверки, хозяйка квартиры не собиралась предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания и не информировала членов семьи о своих действиях.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что квартира площадью 48 квадратных метров не рассчитана на проживание такого числа людей.

За оказанные услуги она получила денежное вознаграждение в размере более 52 000 тысяч рублей.

Кроме того, женщина также с целью получения материальной выгоды организовала незаконное пребывание в Российской Федерации 13 иностранных граждан: она заключила с ними гражданско-правовые договоры на выполнение работ, заведомо зная о фиктивности данного соглашения. За это местная жительница получила более 6000 рублей. С 2022 по 2024 годы трижды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Назначенные ей судом штрафы на общую сумму свыше 250 000 рублей злоумышленница не оплачивала.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ (25 эпизодов), направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции продолжают активную работу по выявлению и пресечению фактов нарушения миграционного законодательства. Граждан, располагающих информацией о подобных правонарушениях, просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону «112» или в ближайший отдел полиции.