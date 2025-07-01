Самарские транспортные полицейские раскрыли кражу мороженого на ж/д вокзале

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Ранним утром к сотрудникам транспортной полиции обратилась дежурная по железнодорожной станции Самара. Она сообщила о том, что на одной из платформ неизвестными вскрыт холодильник-ларь с мороженым.

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте изучили материалы записи камер наружного наблюдения. В ходе просмотра видеозаписи, полицейские установили приметы злоумышленников и направление их движения. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись навстречу подозреваемым в совершении преступления и задержали их в подземном переходе. При них были целлофановые пакеты с мороженым в количестве более 60 штук на сумму свыше 7 тысяч рублей. Похищенное возвращено законному владельцу.

Задержанными оказались ранее не судимый житель Чапаевска 1980 года рождения и ранее судимый за разбой 44-летний житель Кинельского района Самарской области. Кроме того в настоящее время сотрудниками территориального ОВД г. Самары в отношении последнего возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (Кража) и ст. 161 УК РФ (Грабеж).

По факту хищения чужого имущества и причинения ущерба собственнику в отношении указанных мужчин следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте