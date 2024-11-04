Самарские ППСники задержали грабителя

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За считанные минуты полицейские задержали злоумышленника в одном из дворов на улице Революционной.

В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Самаре обратился 56-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад неизвестный мужчина похитил его сотовый телефон и портмоне с денежными средствами и документами возле круглосуточного магазина, расположенного на улице Волгина.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы нападавшего, описание похищенного, после чего незамедлительно направил информацию ближайшим нарядам наружных служб.

Находясь на маршруте патрулирования инспекторы 5 мобильного взвода полка патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину на улице Революционной, который при виде патрульного автомобиля ускорил движение. На требование полицейских остановиться он не отреагировал и попытался скрыться в одном из рядом расположенных дворов. Полицейские в ходе непродолжительной погони задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее судимый житель областного центра.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли портмоне, схожее по описанию с похищенным. При опросе он рассказал полицейским, что изъятое похитил около одного из магазинов, толкнув прохожего и вытащив содержимое его карманов. После этого задержанный потратил деньги, найденные в портмоне, а смартфон выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Телефон потерпевшего был разыскан сотрудниками полиции и возвращен владельцу.