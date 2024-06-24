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Самарская дачница незаконно заняла часть земли

24 июня 2024 11:11
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Самарская дачница незаконно заняла часть земли

Жительница Красноглинского района г. Самары освободила земельный участок, на который не имела правоустанавливающих документов. Добиться возврата земли в собственность государству удалось благодаря судебным приставам.

Женщина использовала незаконно занятый участок земли в личных целях. В итоге площадь своей территории дачница увеличила почти на 300 кв.м. Департамент управления имуществом был вынужден обратиться в суд. Служители Фемиды, изучив приложенные доказательства, обязали жительницу Красноглинского района освободить незаконно занятый земельный участок площадью 245 кв.м.

Исполнительное производство возбудили местные судебные приставы. Они предупредили женщину, что решение суда должно быть исполнено в установленный срок, в противном случае к должнице будет применен комплекс мер принудительного характера. Требования судебного пристава дачница проигнорировала. Тогда в отношении нее сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также постановление о временном ограничении на выезд из страны.

Убедившись, что дальнейшее противостояние бессмысленно, женщина демонтировала забор и освободила земельный участок, принадлежащий государству.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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