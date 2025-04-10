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Самарец перевозил людей на капоте автомобиля

10 апреля 2025 12:37
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Самарец перевозил людей на капоте автомобиля

Нарушение выявлено полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения Правил дорожного движения: в вечернее время 7 апреля, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, двигался по улице 22-партсъезда областного центра, осуществляя перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства.   

Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установили личность нарушителя и его местонахождение. В ходе опроса местный житель 2005 года рождения сознался в совершении противоправного деяния.

Полицейскими в отношении молодого человека составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил буксировки), ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). 

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дороге, а также обращают внимание граждан на необходимость своевременного информирования правоохранительных органов о совершаемых правонарушениях.

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