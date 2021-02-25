Прокуроры закончили проверку трассы М5 под Сызранью, где в ДТП погибли 12 человек

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Прокуратура закончила проверку участка трассы М5 "Урал" в Сызранском районе, где 29 января произошло смертельное ДТП.

Напомним, в тот день на 871-м км дороги столкнулись рейсовый микроавтобус и фура. Погибли 12 человек. Еще 11, в том числе маленький ребёнок, получили различные травмы. Это жители Ульяновской и Самарской областей.



Проверка показала, что никаких нарушений на этом участке дороги нет. Ответственная компания содержит проезжую часть в надлежащем состоянии, пишет Сова.инфо.



Недостатки прокуроры нашли на 899-м км трассы М5. Они выявили там выбоины, размеры которых превышают допустимые значения ГОСТа. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, директору обслуживающей организации направили представление с требованием устранить все нарушения. А вот на его заместителя завели административное дело. Скоро его рассмотрит мировой суд.