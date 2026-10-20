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Продолжается ликвидация последствий атаки вражеских БПЛА в Куйбышевском районе

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Продолжается ликвидация последствий атаки вражеских БПЛА в Куйбышевском районе

Глава города Самары Иван Носков проверил ход ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА в Куйбышевском районе. Подрядная организация ООО «Паритет» за счет средств, выделенных из городского бюджета, проводит монтаж поврежденных 209 оконных конструкций в многоквартирных домах. Сейчас идет установка окон в квартирах, после чего рабочие приступят к восстановлению окон в подъездах.

«Оперативная ликвидация последствий чрезвычайных происшествий — одно из тех направлений работы, которые всегда будут в приоритете. Например, в ликвидации последствий вражеских атак задействованы десятки людей — спасатели, сотрудники правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании, которая обеспечивает сохранение теплового контура дома. Районные администрации, соцслужбы помогают с оформлением документов, наши городские службы убирают мусор после повреждений. Это важная и нужная работа, которая должна быть выполнена оперативно. Главная задача — сделать так, чтобы жители могли жить в своих квартирах, в тепле и уюте. В преддверии зимы этот вопрос встает особенно остро, поэтому каждый объект, где сейчас ведутся работы, держу на личном контроле», – подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

В зданиях уже установлено 57 новых оконных конструкций, изготовленных по индивидуальным размерам. Работы проводят по графику, согласованному с жителями и в их присутствии. «Оконные конструкции поступают партиями, по мере поставки монтируем их в квартирах — процесс отлажен и идет по графику. К монтажу окон в местах общего пользования приступим в последнюю очередь, когда все жилые помещения будут надежно утеплены», – доложил главе города Самары руководитель ООО «Паритет» Александр Загорский.

Специалисты ресурсоснабжающей организации ООО «СВГК» восстановили поврежденные участки газопровода и заново подключили потребителей к газоснабжению. АО «Спецремстройзеленхоз» и МБУ «Благоустройство» города Самары провели расчистку территории от мусора и поврежденных деревьев.

«Помимо многоквартирных домов, разной степени тяжести повреждения получили соцучреждения Куйбышевского района. Большинство повреждений оперативно устранили. На следующей неделе подрядчик приступит к восстановлению окон в одном из центров дополнительного образования. Временно занятия проводятся на базе других учреждений», – сказал глава города Самары Иван Носков.

По поручению главы Самары специалисты администрации Куйбышевского района и Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары оказывают помощь пострадавшим в оформлении региональных и городских выплат. Правоохранительные и следственные органы также проводят выездные консультации для жителей.

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