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Пожар на Кировском рынке ликвидирован

В 09.31 22.01.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на территории Кировского рынка в Самаре.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

По прибытию к месту вызова было установлено, что горят торговые ряды на площади 120 кв.м.

В 10.07 22.01.2024 ранг пожара повышен до Пожар №3, площадь пожара 1000 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

В 11.29 22.01.2024 пожар локализован на площади 1000 кв.м.

В 12.15 22.01.2024 ликвидация открытого горения на площади 1000 кв.м.

Для тушения пожара привлекались 173 человека и 58 ед. техники, в том числе от МЧС России 136 человека и 44 ед. техники, привлечен пожарный поезд.

Фото: ГУ МЧС СО