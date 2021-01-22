Под Уфой в ДТП погибла семья с детьми из Самары

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В пятницу, 22 января, на трассе М-5 под Уфой произошла смертельная авария.

Примерно в 07:35 в Уфимском районе вблизи деревни Шамонино столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes. Легковушка буквально залетела под фуру. В аварии погибли четыре человека. Полицейские Башкирии раскрыли их личности нашим коллегам — журналистам городского сайта UFA1.RU.

Дорожным полицейским предстоит изучить все детали происшествия, которые привели к трагедии, пишет 63.ру.

— Погибли 4 человека из легкового автомобиля: 28-летняя жительница Самары, предположительно, находившаяся за рулем, ее 34-летний супруг и двое их детей: 7-летний мальчик и 9-летняя девочка, — рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД Башкирии