Ночью при пожаре на складе в Тольятти погиб маленький ребенок

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Прокурором Центрального района Тольятти Рамисом Сабирзяновым лично контролируются следственные действия и оперативные мероприятия по факту пожара, произошедшего в ночь с 23 на 24 февраля на Тупиковом проезде в Тольятти.

Установлено, что в складском помещении произошло возгорание, в результате которого обнаружено тело ребенка, 2019 года рождения. Причины пожара устанавливаются.

Действиям виновных лиц будет дана уголовно-процессуальная оценка, в том числе с точки зрения не соблюдения правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека.

Прокуратурой Центрального района Тольятти организована проверка, в ходе которой установлено, что помещение использовалось для осуществления предпринимательской деятельности. Законность действий предпринимателя будет проверена, в том числе, дана оценка на предмет обоснованности привлечения к труду иностранных граждан!

Ход проверки и принятие процессуального решения по факту случившегося находится на особом контроле в прокуратуре района.

Фото: прокуратура Тольятти



