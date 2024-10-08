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На территории ОЭЗ Тольятти в ДТП погиб водитель

8 октября 2024 12:24
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На территории ОЭЗ Тольятти в ДТП погиб водитель

Полиция работала на месте аварии, которая случилась на территории особой экономической зоны в Тольятти. Там столкнулись иномарка и ВАЗ 2114. Водитель одного из автомобилей погиб, пишет 63.ру.

— Авария случилась 8 октября в 07:50. По предварительным данным мужчина 57 лет управлял автомобилем Nissan и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 2114, которым управлял водитель 1993 года рождения. Автомобили столкнулись. На месте происшествия погиб водитель автомобиля Nissan. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован в одну из городских больниц, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: облМВД

Теги: ДТП

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