На Стара-Загора в Самаре столкнулись иномарки, пострадала женщина

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3 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло 3 апреля около 10:30 в Кировском районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси», следовал по ул. Стара-Загора и на регулируемом перекрестке ул. Стара-Загора с ул. Ташкентской проследовал на запрещающий сигнал светофора.

Там он столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением женщины 1974 года рождения, которая следовала на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, где госпитализирована, сообщает облМВД.