Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани

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До Самарской области дошла серия поджогов и взрывов. ЧП произошло в Сызрани.

— В отделении одного из банков на Советской улице запустили фейерверк. Мужчину быстро задержали. Им оказался 43-летний житель Ульяновской области. Предварительно, его развели телефонные мошенники, — сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент официально прокомментировали в самарской полиции:

— 26 декабря в 18:00 в дежурную часть полиции Сызрани поступило сообщение, что в одном из финансовых учреждений на улице Советской происходят подозрительные действия. Сотрудники ППСП по указанному адресу задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель. В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет, зданию ущерб не причинен.

21 декабря по России прокатилась волна взрывов, которые устраивали при помощи петард и фейерверков. Как правило, поджоги совершали доверчивые пенсионеры, которых на преступления толкали мошенники. Их типичные цели — банки и военкоматы, а в трех случаях — полицейские машины, пишет 63.ру.