Дерево упало на автомобиль у рынка в Новокуйбышевске

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В воскресенье, 30 октября 2022 года, возле сельскохозяйственного рынка в Новокуйбышевске произошло ЧП. В районе пересечения улицы Калинина и дублера улицы Кирова на припаркованную машину рухнуло дерево. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам горожан, предпоследний день октября не пережила часть ствола березы. Она отломилась и приземлилась прямо на крышу автомобиля «Лада Ларгус». При этом между деревом и машиной находится тротуар. Прохожие чудом не пострадали.

Вполне вероятно, что дерево обломилось из-за сильных порывов ветра. Вчера они достигали 20 м/с. Был объявлен желтый уровень опасности, пишет Самара-КП.

Дерево упало на автомобиль "Лада Ларгус" / Фото: vk.com/hckdriver