Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 110

137

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 110, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По уточненной информации, всего пострадали 110 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще семь человек погибли. "В лечебных учреждениях находятся 65 пострадавших, среди них четыре ребенка", - заключил собеседник агентства.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов.