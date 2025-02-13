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АВТОВАЗ отказался от услуг пансионатов Анапы из-за разлива мазута

13 февраля 2025 12:09
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АВТОВАЗ отказался от услуг пансионатов Анапы из-за разлива мазута

Вместо морского побережья Анапы заводчанам предложат другие места для летнего отдыха. Об этом шла речь на заседании комиссии по социальному страхованию (КСС) АВТОВАЗа. Там внесли изменения в программу оздоровления работников завода на 2025 год, пишет 63.ру.

— Из-за неблагоприятной экологической ситуацией, сложившейся на побережье Черного моря в районе Анапы, КСС была вынуждена отказаться от услуг двух пансионатов, расположенных в Анапе. Договора на предоставление путевок с санаторием «Мыс Видный» не заключили из-за существенных разногласий, касающихся условий пребывания отдыхающих в санатории, — сообщил заместитель председателя первичной профсоюзной организации автогиганта Сергей Марченко.

Отдых на побережье Анапы сотрудникам компенсируют другими путевками — в Сочи и Тольятти.

— Работникам выделят путевки в пансионат «Изумруд» города Сочи и в санаторий-профилакторий «Алые паруса». В корпусе № 1 делают ремонт, к летнему корпоративному отпуску он будет готов принять заводчан, — сообщили на предприятии.

Катастрофа в Керченском проливе произошла 15 декабря. Сразу два танкера потерпели крушение. Они перевозили несколько тысяч тонн нефтепродуктов, которые в итоге оказались в море. Пятна мазута попали на побережье, из-за этого экстренно развернули оперативные штабы и ввели режим повышенной готовности. Волонтеры практически круглосуточно очищают берега и спасают жизни животных. 

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