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Вячеслав Федорищев учредил новую награду – золотую медаль «Герой Самарской области»

9 декабря 2024 22:46
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Глава региона подчеркнул, что к этой награде будут представлены все участники специальной военной операции, независимо от звания, подразделения или других факторов.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил об учреждении новой региональной награды — золотой медали «Герой Самарской области». Символично, что решение было озвучено в День Героев Отечества.

Глава региона подчеркнул, что к этой награде будут представлены все участники специальной военной операции, независимо от звания, подразделения или других факторов. Кроме того, в указ об учреждении награды планируется включить действующие меры поддержки участников СВО и их семей. «Администрации губернатора поручаю подготовить все необходимые документы до 20 декабря», — сказал руководитель области.

Вячеслав Федорищев анонсировал на оперативном совещании и первый форум «Герои Самарской области». «Мероприятие, на которое необходимо пригласить всех тех, кто является настоящим героем. Мы будем обсуждать на форуме важную повестку нашего дальнейшего совместного развития», — отметил глава региона.

Также губернатор поставил задачу, чтобы у главы каждого муниципалитета был заместитель, с которым профильный заместитель председателя Правительства Самарской области будет курировать работу по поддержке участников СВО и их близких. В Новокуйбышевске этим займется вдова Героя России Юлия Азатовна Пономаренко.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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