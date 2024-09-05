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Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом Российской Федерации Баскетбола Андреем Кириленко

5 сентября 2024 20:17
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Обсудили развитие баскетбола в Самарской области.

В четверг, 5 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации Баскетбола Андреем Кириленко. Стороны обсудили вопросы развития баскетбола в Самарской области.

Глава региона отметил, что сегодня в сквере имени В. И. Фадеева в областном центре открылся Центр уличного баскетбола – первый в Самарской области и двадцатый по счету в России, построенный ПСБ при поддержке Российской Федерации Баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям».

Во время встречи Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на большой Программе социально-экономического развития региона, в которой одним из направлений является развитие массового спорта.

«Это поручение Президента Владимира Владимировича Путина – развивать массовый спорт, создавать для жителей страны, в нашем случае – жителей Самарской области, для всех, кто хочет заниматься спортом, самую современную инфраструктуру, развивать системы мотивации. Мы это предусмотрели в программе», – поделился глава региона.

Руководитель области поблагодарил Андрея Кириленко за возможность обсудить планы регионального Правительства по развитию данного вида спорта, отметив, что в областной Программе развития баскетбол идет отдельным треком.

«Будем создавать новые центры – их достаточно много, и, конечно же, усиливать наши команды», – дополнил Вячеслав Федорищев.

Напомним, сегодня в областном Правительстве состоялась презентация Программы социально-экономического развития региона на 2024 – 2029 годы. В ходе ее представления широкой общественности глава региона подчеркнул: за пять лет будет создано не менее 500 современных спортивных объектов, а в занятия физкультурой и спортом планируется вовлечь более 67,7% жителей региона.

При этом, говоря о задачах в сфере развития массового спорта, руководитель области сделал акцент на стимулировании спортсменов к повышению спортивного мастерства. Для этого в Самарской области приняли новую региональную программу «Мастер спорта».

Андрей Кириленко подчеркнул важность внимания главы региона к вопросам спортивной индустрии, в частности, поддержке баскетбола.

«Действительно, за последние несколько лет баскетбол в Самарской области сделал шаг вперед. В этом плане особенно начинающие команды – Первенство России, детские соревнования – это тот залог и кузница талантов, которые впоследствии приходят в баскетбольный клуб «Самара», баскетбол 3х3. Поэтому, конечно же, будем продолжать развивать инфраструктуру и кадры», – отметил президент Российской Федерации Баскетбола.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области / Иван Макеев

Теги: Самара

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