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Вячеслав Федорищев и Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник обсудили наращивание сотрудничества

20 февраля 2025 17:45
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20 февраля с рабочим визитом в Самарской области находится делегация Республики Беларусь.

В четверг, 20 февраля, с рабочим визитом в Самарской области находится делегация Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Александром Рогожником. В рамках визита состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с Александром Рогожником. Также во встрече приняли участие представители Правительства Самарской области. Стороны детально обсудили планы по наращиванию двустороннего сотрудничества.

 «Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние хорошие — и рабочие, и производственные, и культурные — отношения.  Конечно же, это все отражение той стратегической направленности взаимоотношений, которые показывают наши лидеры — Президент России и Президент Республики Беларусь, — отметил Вячеслав Федорищев.  — Мы видим в Республике самого доброго стратегического партнера, точно знаем, что можем укрепить промышленный потенциал, а также сельское хозяйство наших субъектов за счет взаимообмена идеями, практиками, и кооперации, которую мы повышаем».

Беларусь является надежным партнером Самарской области в сфере закупок пассажирского транспорта, лифтового оборудования, налажено партнерство в сфере промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. В планах региона – увеличить экспорт в Беларусь, в том числе продовольственной продукции. Область обладает успешным опытом в производстве и внедрении беспилотных авиационных систем: в сфере агродронов для сельского хозяйства, мониторинга в различных направлениях, доставки грузов, в том числе в интересах крупных маркетплейсов, доставки лекарственных препаратов и малогабаритных грузов для нужд здравоохранения. Планируется развивать сотрудничество и в этом направлении.

Александр Рогожник отметил, что Республика Беларусь заинтересована в сотрудничестве в рамках новых национальных проектов: «Это и социальный блок, строительство социальных объектов, и сфера сельского хозяйства — средства защиты растений, все, что касается семенного фонда, также поставки продовольственной группы товаров. Конечно, большой блок — это машиностроение, то, что сегодня в топе развития и в Российской Федерации, и Республике Беларусь». В частности, были обозначены такие направления, как разработка и постановка на производство автоматических трансмиссий, двигателей для легковых автомобилей, совместное развитие компонентной базы.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, в сентябре Самарская область принимает важное мероприятие федерального уровня – форум «Россия – спортивная держава». Глава региона выразил уверенность в том, что обмен опытом в развитии спортивной отрасли с Республикой Беларусь также важен: «Будем обращаться в Министерство иностранных дел РФ, чтобы нас поддержали в приглашении большой делегации Республики на федеральный форум, посвященный спорту».

В ходе встречи стороны также обсудили программу предстоящего визита делегации Самарской области в Беларусь, в том числе возможность проведения рабочих встреч на уровне Главы государства и Премьер-министра Республики.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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