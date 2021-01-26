Виктор Сойфер: "Детей втягивают в несвойственные им политические игры"

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Председатель областной Общественной палаты прокомментировал ситуацию с несанкционированными акциями. Виктор Сойфер подчеркнул, что на детей оказывают моральное воздействие, прикрываются ими в политической игре.

Активисты областного родительского собрания написали открытое письмо на имя губернатора Дмитрия Азарова. Люди просят обезопасить места отдыха и территории учебных заведений от несанкционированных акций и шествий, к которым сейчас призывают молодёжь через соцсети.

Авторы письма называют попытки манипулировать неопытными подростками низкими и безнравственными поступками. Отмечают, что провокаторы опускаются до запугивания.



Сами незаконные шествия, считают родители, представляют угрозу для семей, которые хотят спокойно провести выходные в местах отдыха и на детских площадках. Люди просят главу региона не допустить проведения акций в границах прогулочных и игровых зон, а также школ, вузов и ссузов.



Авторы призывают всех родителей, учителей и общественников объединиться, чтобы предостеречь детей от противоправных поступков. Матерей и отцов просят больше времени проводить с подростками.



С этим согласен председатель Общественной палаты Самарской области, почетный гражданин Виктор Сойфер. По его словам, в толпе велика опасность передачи коронавируса. Поэтому дети, которые идут на подобные акции, подвергаются лишней угрозе. Кроме того, он обратил внимание и на моральную сторону вопроса:



- Детей втягивают в несвойственные им политические игры. И ими прикрываются так, как прикрываются люди криминальные, захватывая какую-то жертву.

Фото: Владимир Котмишев