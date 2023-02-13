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В Самаре обсудили планы реализации национальных проектов

13 февраля 2023 16:33
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Обсудили на совещании и реализацию проекта «Карта жителя Самарской области».

13 февраля, в администрации Самары на еженедельном рабочем совещании обсудили планы реализации национальных проектов.

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова доложила, что в рамках реализации национального проекта «Культура» запланировано дальнейшее техническое оснащение самарских музеев и театров.

Так, оборудование будет приобретено для «Самарского литературно-мемориального музея им М. Горького» и «Музея Э.А. Рязанова».

Специальное световое, звуковое и проектное оборудование будет приобретаться для оснащения муниципальных театров «Самарская площадь» и «Камерная сцена». 

Кроме того, в 2023 – 2024 годах запланирована реконструкция здания на Чернореченской,15 для театра «Мастерская». Вблизи объекта будет выполнено благоустройство бульвара и комплексный ремонт дорог. На сегодняшний день разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, получено заключение финансовой инспекции Самарской области, документы направлены в министерство строительства Самарской области для получения разрешения на строительство. 

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов рассказал, что в 2023 продолжится реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья жителей города, такие как ставшие уже традиционными городские соревнования «Лето с футбольным мячом», легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника и другие.

Наряду с традиционными физкультурными и спортивными мероприятиями планируется капитальный ремонт спортивных учреждений, приобретение спортивного и иного оборудования, экипировки и инвентаря. Кроме того, в этом году планируется ввод в эксплуатацию бассейна в Куйбышевском районе.

Обсудили на совещании и реализацию проекта «Карта жителя Самарской области», который был инициирован губернатором Дмитрием Азаровым.

На текущий момент осуществляется поэтапный вывод из обращения социальных транспортных карт и замена их на карты жителя Самарской области. 

Подать заявку на выпуск такой карты можно в любом офисе банков – партнеров проекта (банк ВТБ и банк «Солидарность»). 

В электронном виде подать заявку можно на официальном сайте Карты жителя Самарской области www.card.samregion.ru. С 1 апреля 2023 года оформить заявку можно будет и в офисах МФЦ. Подробная информация размещена на официальном сайте и в мобильном приложении «Карты жителя Самарской области», которое доступно на всех платформах.

 

Фото:   администрация Самары

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