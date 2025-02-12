В регионе утвердили увеличение показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра, что позволит жителям приобретать качественное жилье с использованием механизмов господдержки

148

12 февраля 2025 года состоялось очередное заседание Правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«Сегодня на повестке дня заседания Правительства региона прикладные, практические вопросы, решения которых, собственно, и ждут от нас жители Самарской области», – открыл заседание председатель областного кабинета министров.

Члены Правительства утвердили показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям на текущий год.

«Эти показатели используются для приобретения жилых помещений для целого ряда категорий жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы на протяжении предшествующего периода сталкивались с тем, что заниженные показатели рыночной стоимости не позволяли приобретать жилые помещения даже в случае, когда соответствующие бюджетные средства были предусмотрены. Поэтому этот вопрос действительно очень важен», – считает Михаил Смирнов.

Если сравнивать с прошлым годом, в среднем по муниципальным образованиям рост показателей составил 20-26 процентов. Это значит, что в позитивную для людей сторону изменится и размер социальных выплат, субсидий, субвенций на строительство, приобретение жилых помещений.

«Утверждение показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения для муниципальных образований Самарской области на 2025 год имеет большое значение для обеспечения доступности жилья. Эти данные помогают не только планировать бюджетные расходы на приобретение жилья для нуждающихся, но и позволяют адекватно учитывать текущие рыночные условия. Мы уверены, что обновленные показатели поспособствуют более эффективной реализации социальных программ и улучшению жилищных условий граждан нашего региона», — отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Также обсудили и приняли изменения в постановление Правительства от 20.07.2021 № 492 «Об утверждении Порядка заключения договоров о комплексном развитии территории органами местного самоуправления в Самарской области с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества». Результатом станет улучшение и упрощение процесса взаимодействия между органами местного самоуправления и правообладателями, что позволит повысить эффективность реализации проектов по комплексному развитию территорий.

С 1 января 2025 года в ходе реализации поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева переданы полномочия по регулированию градостроительных отношений на уровень субъекта Федерации. В настоящее время они находятся в ведении министерства строительства, и важным шагом в развитии этой работы является принятие ряда подзаконных актов, в частности, регламента согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Решением кабинета министров минстрою предоставлены соответствующие полномочия. «В самое ближайшее время выходите в практическую плоскость их реализации, с тем чтобы изменения были заметны «на земле», – поручил профильному министерству председатель облправительства.

Утверждены предложенные министерством финансов изменения в распоряжение Правительства Самарской области, регулирующее порядок действий органов государственной власти в процессе исполнения областного бюджета. Проект распоряжения представила министр финансов Самарской области Ольга Собещанская: «По поручению Губернатора в Самарской области проходит административная реформа, в том числе в части совершенствования механизмов принятия решений Правительством региона. Сегодня мы представляем проект распоряжения, который регулирует внесение изменений в сводную бюджетную роспись в целях сокращения сроков принятия решений в процессе исполнения бюджета. Исключаются излишние административные процедуры, а также предусматривается одновременное согласование всех необходимых документов». По оценке министерства финансов, вносимые изменения позволят сократить сроки согласования документов в среднем с 15 до 3-5 дней.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов: «В данном случае речь идет об оптимизации работы органов государственной власти: количество бюрократических процедур сокращается, как и время принятия управленческого решения. Это тем более важно, когда решение принимается по такому чувствительному вопросу, как выделение и перераспределение бюджетных средств на те или иные значимые для людей проекты. В то же время, не произойдет какого-либо снижения контрольных функций, не снизится качество исполнения областного бюджета».

Правительством Самарской области разрабатывается законопроект, регулирующий сферу содержания и благоустройства территорий Самарской области. Основные параметры законопроекта представил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области – главного государственного жилищного инспектора Самарской области Александр Боровков. Он напомнил, что в настоящее время в Самарской области регулирование указанной сферы осуществляется на уровне муниципальных образований. При этом в правилах благоустройства отсутствует правовая определенность в регулирования сферы содержания и благоустройства территорий – например, по-разному определены объекты благоустройства, существенно различаются термины «прилегающая территория», «парки», «скверы», «зелёный фонд», «газон». Кроме того, различаются общие требования к организации благоустройства, определению границ прилегающих территорий. Например, прилегающая территория для рынков в Самаре устанавливается величиной в 50 метров, а в Тольятти - в 15 метров, для многоквартирных домов в Самаре устанавливается граница в 25 метров от границ земельного участка, а в Тольятти она не конкретизирована.

Александр Боровков отметил, что основными задачами закона, с инициативой принятия которого выходит ГЖИ, являются обеспечение создания единого облика муниципальных образований, установление регламента содержания объектов благоустройства Самарской области, разработка единого норматива методики расчета содержания объектов благоустройства, а также обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей маломобильных групп населения. После принятия закона действующие правила благоустройства в муниципальных образованиях предлагается привести в соответствие с его требованиями.

«Действительно, вопрос насущный, мы плотно работали над этим законопроектом, и в общем виде он уже готов. Я предлагаю направить документ на дополнительное обсуждение и согласование в муниципалитеты, а также прошу подключиться к этой работе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в рамках общей координации важного для региона нормативно-правового акта», – заключил Михаил Смирнов. Члены кабинета министров одобрили общую концепцию законопроекта. После доработки он в установленном порядке будет утвержден на заседании Правительства Самарской области, а затем внесен в Самарскую Губернскую Думу.

Фото: "Волжская коммуна"