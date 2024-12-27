Участник СВО из Тольятти Александр Шарков станет главой Волжского района

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица, днем снежный накат.
28 декабря в регионе местами снег, до -6°С
Сегодня это отряд с серьезным боевым прошлым. Его бойцы множество раз, порой с риском для жизни, выполняли самые ответственные миссии.
День образования отряда отметил ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области
В дни новогодних каникул в теплой компании за душевной беседой, приятным рукоделием и творческими экспериментами мастер - классы проведут сотрудники отдела музейной педагогики и детского творчества музея.
Художественный музей приглашает самарцев на «Новогоднюю мастерскую»
Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала.
Самарские врачи провели подростку сложную операцию с врожденной кифотической деформацией позвоночника
В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из 13 регионов Приволжья.
Ребята из Самарской области посетили главную окружную Новогоднюю Елку
Каждый субъект оценивается по 43 критериям, сгруппированным в три блока.
В первой десятке: Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития
Задачи на перспективу обозначил секретарь регионального отделения, губернатор Вячеслав Федорищев.
На итоговой в 2024 году Конференции «Единой России» определили направления стратегического развития региона
Музыкальный каток в новогоднем антураже работает на площади Славы в Самаре
Музыкальный каток в новогоднем антураже работает на площади Славы в Самаре
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Участник СВО из Тольятти Александр Шарков станет главой Волжского района

27 декабря 2024 11:43
207
Участник СВО из Тольятти Александр Шарков станет главой Волжского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рекомендовал на должность главы Волжского района депутата Тольяттинской городской думы Александра Шаркова. Он ветеран СВО и участник регионального кадрового проекта «Школа героев», сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Родившийся в 1999 году Александр Шарков в 2015 году окончил Тольяттинский индустриально-педагогический колледж по специальности «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений», после чего до 2022 года посвятил себя ВС РФ. С 2023 года он обучается в ТГУ, специальность «Менеджмент, логистика и управление цепями поставок», с этого же года является председателем СРОО НКО «Возвращение» и общественным представителем в Самарской области «Ассоциация ветеранов СВО». С января 2024 года входит в состав комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. Семейное положение: женат.

В думе Тольятти господин Шарков является председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Прежний глава Волжского района Владимир Медведев подал в отставку в ноябре 2024 года, пишет Коммерсантъ-Волга.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
27 декабря 2024  12:32
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
163
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
271
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
195
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
380
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
459
Весь список