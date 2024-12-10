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Сенатор Марина Сидухина проверила ход строительства социальных объектов в Красноармейском районе области

10 декабря 2024 17:27
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Развитие сельских и территорий невозможно без создания качественной и доступной инфраструктуры, уверена сенатор от Самарской области.

Развитие сельских и территорий невозможно без создания качественной и доступной инфраструктуры, уверена сенатор от Самарской области.

В селе Красноармейское сенатор Марина Сидухина, координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области  посетила  объекты социальной инфраструктуры, которые готовятся к активной эксплуатации: детский сад «Огонёк» и фельдшерско-акушерский пункт в селе Колывань.

Окончания ремонта детского сада «Огонёк» малыши и дошкольники, их родители, а также сотрудники дошкольного учреждения с нетерпением ждут уже не один год. В здании 1991 года постройки теснились  5 групп. Детский сад посещали 98 воспитанников, на время ремонта ребята нашли приют в других дошкольных учреждениях – «Чебурашка» и «Солнышко». Завершить работы планировалось в октябре.

«К сожалению, констатировала факт, что подрядчики нарушают свои гарантийные обязательства по срокам исполнения контракта. Разговор получился жёстким. Подрядчики уверили нас, что в течение двух недель объект будет готов. Дети, посещавшие ремонтируемый детский сад, сейчас находятся в других образовательных учреждениях. Со своей стороны рекомендовала главе муниципального района провести ещё одну встречу с родителями воспитанников, но уже с участием представителей подрядчика для того, чтобы они могли объяснить, глядя в глаза родителям, в чем причина отставания по срокам завершения капитального ремонта. Я надеюсь, что до 25 декабря работы будут закончены», - отметила сенатор.

Отзывы о подрядчике будут направлены в соответствующие инспектирующие организации, подчеркнула Марина Сидухина и попросила уведомить её в обязательном порядке о сроках сдачи объекта в эксплуатацию.

Фельдшерско-акушерский пункт в сельском поселении Колывань уже готов к встрече своих первых посетителей.

«Важно, что в селе  Колывань место размещения ФАПа обсуждалось на голосовании всеми жителями посёлка. Это абсолютно правильный и обоснованный подход. Вокруг ФАПа благоустроена территория, что говорит о комплексном подходе местной администрации к обустройству социальных объектов», - заметила сенатор.

Марина Сидухина - врач по специальности, поэтому  старается всегда общаться  с коллегами по «цеху». Сенатор встретилась с фельдшером, который будет работать в новом лечебном учреждении. «Специалист переехал из города, участник программы «Земский фельдшер», имеет практический опыт работы в медицине. Он рассказал мне о том, какое оборудование закуплено и где оно будет размещено», - поделилась Марина Геннадьевна.

«Развитие сельских территорий во многом зависит от качественной и доступной социальной инфраструктуры. Комфортное проживание на селе невозможно без медицинского обслуживания и организации образования детей», - считает сенатор Марина Сидухина, координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области.

Объекты до сдачи их в эксплуатацию продолжат находиться под контролем сенатора. Отметим, что особая роль в сельских территориях отводится объектам социальной сферы, построить или модернизировать которые просили жители региона, когда направляли свои предложения в свод Народной программы партии.

Напомним, что один из основных разделов Народной программы «Единой России» нацелен на благополучие людей. «Здоровье людей», «Забота о каждом», «Удобная и комфортная жизнь»  - эти постулаты нашли своё выражение в программном документе партии и одинаково важны для всех граждан России, независимо от мест проживания, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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