Развитие медицины, спорта, образования и культуры: Вячеслав Федорищев представил основные направления Программы социально-экономического развития Самарской области

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В четверг, 5 сентября, врио губернатора Вячеслав Федорищев представил широкой общественности Программу социально-экономического развития Самарской области на 2024 – 2029 годы.

Глава региона отметил: одно из важнейших направлений – здоровье граждан и увеличение средней продолжительности жизни.

«Для этого продолжим работать над улучшением условий и качества оказания медицинской помощи. За указанный период мы построим и завершим строительство 13-ти поликлинических и 4-х стационарных учреждений, 192-х ФАПов, поставим не менее 260 автомобилей скорой помощи и 670 автомобилей неотложной помощи, будем оснащать больницы современным медоборудованием, в том числе закупим 20 современных аппаратов МРТ. Организуем проведение капитального ремонта на не менее 80 объектах медицинских организаций ежегодно», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также будет продолжена работа по привлечению и закреплению медицинских работников в системе здравоохранения. Основными векторами в этой работе станут программы целевого обучения, развитие системы стимулов и повышение уровня обеспеченности жильем. К примеру, уже со следующего года для медицинских работников будет ежегодно приобретаться по 35 квартир. Кроме того, планируется строительство современных комфортных коттеджей для высококвалифицированных специалистов ведущих медучреждений.

Как рассказал руководитель области, в результате запуска новой региональной программы «Самарское долголетие» более 30% самарцев пожилого возраста будут охвачены мероприятиями и смогут увеличить продолжительность и качество своей жизни.

В областной Программе значительное внимание уделено развитию спорта. Вячеслав Федорищев отметил: будет создано не менее 500 современных спортивных объектов, а в занятия физкультурой и спортом планируется вовлечь не менее 67,7% жителей региона.

«При этом перед нами стоит задача не только развития массового спорта, но и стимулирования спортсменов к повышению спортивного мастерства. Для этого приняли новую региональную программу «Мастер спорта», - сказал глава 63-го региона.

В частности, одной из мер поддержки профессиональных спортсменов стали выплаты по итогам выступлений на Всероссийских спартакиадах и при присвоении званий «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта». Их размер составляет от 15 до 150 тыс. рублей.

Второй приоритет в работе областного Правительства, как отметил глава региона, – создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека.

Важной задачей является выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, охватывающей все уровни: от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях.

«Дополнительно построим 10 детских садов, введем до 20 новых школ. Капитально отремонтируем 140 зданий школ и детских садов. Обучением по образовательным программам федерального проекта будут охвачены более 30 тысяч студентов. В регионе будет подготовлено более 50 тысяч квалифицированных рабочих кадров технического профиля», - отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул важность привития детям интереса к точным наукам и рабочим профессиям уже во время обучения в школе. В настоящее время в образовательных организациях региона внедрен профориентационный минимум. Планируется, что к 2030 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будет создано 5 образовательно-производственных центров и образовательных кластеров, в которые войдут 93,5% государственных учреждений среднего профессионального образования.

Новая региональная программа «Инженеры будущего» позволит улучшить качество подготовки по инженерным специальностям. Также в условиях ограниченности трудовых ресурсов усилия будут направлены на формирование комплексной системы обеспечения кадрами экономики под потребности работодателей.

«Должна быть создана система непрерывного образования и повышения квалификации для работников, включая меры по стимулированию реализации программ повышения квалификации на предприятиях реального сектора экономики. При организации данной системы будем ориентироваться на опыт действующего кадрового центра «Профессии будущего» в г. Москва», - подчеркнул руководитель области.

Важным направлением является и повышение привлекательности региональных работодателей для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе из других регионов. Для этого в Самарской области войдут в практику региональные конкурсы «Лучший работодатель региона» и поддержка работодателей, строящих жилье для своих сотрудников и создающих рабочие места для ветеранов СВО.

Особое внимание в Программе развития – главному резерву – молодежи. Для поддержки молодого поколения в регионе будут созданы все условия, направленные на их самореализацию. В частности, на базе молодежных центров будут функционировать «Карьерные точки», свое распространение получит и практика молодежных советов.

Глава региона подчеркнул: развитие патриотизма и активной гражданской позиции молодежи является одним из приоритетов региона. В этом направлении будет продолжена работа по формированию в муниципальных образованиях инфраструктуры молодежной политики и укреплению материально-технической базы. Будет оказываться поддержка Добро.Центрам, центрам «Движение Первых» и молодежным туристическим информационным центрам. Также планируется создать международный клуб дружбы, а для развития военно-спортивной подготовки молодежи - обновление материально-технической базы центров «Авангард».

«Данные мероприятия позволят к 2030 году вовлечь не менее 75% молодых людей к участию в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание», - отметил Вячеслав Федорищев.

Отдельное направление в Программе социально-экономического развития региона посвящено развитию сферы культуры. Как рассказал руководитель области, будет создано не менее 150 современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры. Среди них - креативные мини-кластеры, центры культурной навигации, арт-парки и детские филармонии. Свое продолжение получит и проект по созданию модельных библиотек: в период реализации программы появятся 25 таких учреждений.

Кроме того, в рамках федеральной программы будет восстановлен уникальный памятник истории и культуры в стиле неоренессанс - Дом Губернатора (особняк П.С. Субботина – А.Н. Шихобалова). В нем откроется современный музейно-выставочный центр.

«Капитально отремонтируем не менее 50 учреждений культуры. Приобретем автобусы, автоклубы и библиобусы для муниципальных учреждений культуры. Разработаем систему мотивации для талантов региона и работников культуры, особенно в отдаленных территориях. Все это войдет в раздел программы «Культурные люди»», - сказал Вячеслав Федорищев.

По его словам, особое внимание по-прежнему будет уделяться социально ориентированным организациям. Также продолжится развитие практик инициативного бюджетирования. В Самарской области уже реализуется проект «СОдействие», в котором в 2024 году приняли участие 293 муниципальных образования. На 2025 год финансирование проекта будет увеличено до 370 млн рублей, а действие проекта продлено до 2030 года.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев