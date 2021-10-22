QR-код и коллективный иммунитет: более сотни пунктов поддержки вакцинируемых открылось в Самарской области

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Число заболевших коронавирусом растет, а ситуация в регионе- очень тревожная. Вчера глава региона Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе с 25 октября.

«Еще раз хочу попросить вас позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: максимально использовать эти дни для самоизоляции. Только так, сообща, мы сможем разорвать цепочку распространения инфекции на территории нашего региона. Напомню о том, что лучшая защита от инфекции – это вакцинация. Берегите себя и будьте здоровы», — обратился Дмитрий Азаров к жителям губернии.

Как «разорвать цепочку распространения инфекции», медики, единороссы и представители минздрава обсудили на Общественном совете партийного проекта «Здоровое будущее».

Многие единороссы на собственном примере доказывают, что вакцина – единственный способ обезопасить себя и своих близких от инфекции на длительное время.

Ранее Постановлением Губернатора Самарской области на территории региона с 18 октября 2021 года введены QR-коды для вакцинированных граждан. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поручил организовать пункты поддержки для привившихся граждан старшего поколения, ведь многие пожилые люди по техническим причинам не смогли получить QR-код после пройденной вакцинации. Теперь им в этом помогут партийцы и волонтеры, работающие в специальных пунктах помощи, сообщили на Общественном Совете партийного проекта «Здоровое будущее».

В пунктах помощи для вакцинированных граждан добровольцы скачают сертификат с портала "Госуслуги" и помогут его распечатать. Более сотни пунктов в регионе уже начали свою работу. Это начинание первыми воплотили в жизнь единороссы Сызранского, Клявлинского, Хворостянского, Большечерниговского, Челно-Вершинского, Борского районов и в Советском районе Самары. Пункты поддержки для вакцинированных граждан старшего поколения открываются и в других муниципальных районах области. Узнать адрес ближайшего пункта помощи можно по телефону (846) 264-77-62.

В рамках партпроекта «Здоровое будущее» многое делается для формирования здорового образа жизни, правильных привычек. Одной из такой правильных привычек на ближайшее время должна стать вакцинация от коронавируса.

Вакцины хватит на всех, многие пункты вакцинации работают круглосуточно и продолжат свою работу, успокоил участников онлайн-мероприятия Сергей Вдовенко, первый заместитель министра здравоохранения Самарской области, координатор партийного проекта.

Развеять мифы о вакцинации и «страшилки» противников вакцинирования готовы специалисты Самарского центра здоровья и профилактики. Главный врач Александр Муравец рассказал о существующих практиках, дающих положительный эффект в формировании общественного здоровья и коллективного иммунитета: прямые эфиры в социальных сетях и вебинары, встречи с коллективами крупных промышленных предприятий, методические пособия по вакцинации.

Большой вред наносят так называемые «фейки», уверены и депутаты заксобрания. Борьба с ними в сфере здравоохранения и вакцинации теперь выходит на новый уровень – законодательный. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике в Самарской губернской думе Марина Сидухина. Региональные парламентарии намерены внести предложения по наказанию за публикацию в социальных сетях заведомо ложной и недостоверной информации, и предполагается, что за виртуальные фейки последует реальная ответственность.

Помочь жителям региона, проинформировать, поддержать – вот ради чего объединились медики, общественники и единороссы. Ради здорового будущего, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"