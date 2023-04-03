Путин наградил журналиста Татарского, погибшего во время взрыва в кафе в Петербурге, орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил журналиста Владлена Татарского, погибшего во время взрыва в кафе в Петербурге, орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ 3 апреля был опубликован на портале правовой информации, пищут "Известия".

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в документе.

Вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, где Татарский проводил творческий вечер, произошел взрыв. В результате происшествия журналист погиб, еще 33 человека пострадали.

Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую вручила военкору Дарья Трепова. На следующий день подозреваемая была задержана. Ее этапируют в Москву, после чего Басманный суд выберет ей меру пресечения.