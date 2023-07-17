Путин заявил об ответе России после теракта на Крымском мосту

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Произошедшее 17 июля на Крымском мосту — очередной теракт киевского режима. Ответ со стороны России будет, сейчас Минобороны готовит соответствующие предложения. Об этом во время совещания в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, пишут "Известия".

Глава государства назвал теракт бессмысленным преступлением, так как мост давно не используется для военных перевозок.



«Это очередной теракт киевского режима. Это преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое — поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — сказал он.



По словам Путина, ответ со стороны России будет.



«Министерство обороны готовит соответствующее предложение», — заключил российский лидер.

Кроме того, глава государства в ходе совещания указал на то, что он ждет конкретных предложений по повышению безопасности данного стратегически важного транспортного объекта, поскольку это уже второй по счету теракт на Крымском мосту. Вместе с тем президент поручил федеральным и региональным властям оказать всю помощь пострадавшей в результате взрыва на Крымском мосту девочке и ее родственникам.