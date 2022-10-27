Путин: африканские страны получат список портов, где арестованы 300 тысяч тонн российских удобрений

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн, которые Москва готова отдать бесплатно, сообщает РИА Новости.

Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти удобрения ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны.

"Много раз уже сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано - в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать ... Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно? ... Попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находится. 300 тысяч тонн - это миллионы долларов. Ну отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов?", - сказал Путин.

Фото: Фото: ТАСС/Николай Тришин/ИЗВЕСТИЯ