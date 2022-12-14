При поддержке "Единой России" в Самарской области состоится Форум приёмных семей

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В губернии пройдёт региональный онлайн-форум приёмных семей, который объединит общественные организации, приёмных родителей, членов общественного совета партпроекта «Единой России», представителей законодательной и исполнительной власти, профильные министерства и ведомства. В мероприятии онлайн и оффлайн примут участие более 300 человек.

Главная тема форума - становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию. Будут затронуты проблемы социализации детей-сирот и детей, проживающих в замещающих семьях. Кроме того, участники регионального онлайн-форума обсудят адаптацию детей-сирот с ОВЗ и разберутся, как организована профориентация детей-сирот и проблемы временного трудоустройства несовершеннолетних из приёмных семей.

Модератор форума Сидухина Марина Геннадьевна - председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Организаторы Форума - Общественный совет федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», Общественная организация приёмных семей Самарской области, Общественная палата Самарской области, Благотворительный фонд «Радость», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"