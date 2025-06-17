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Поддержка технологических проектов и развитие медпромышленности: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

17 июня 2025 18:23
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В повестке – два стратегически важных вопроса. Первый касался регулирования государственной поддержки технологических проектов в связи с изменениями в нормативном регулировании.

Сегодня, 17 июня, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел в Москве очередное заседание комиссии. В мероприятии очно и в формате видеоконференцсвязи приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, члены комиссии и ее президиума, руководители и профильные министры регионов, а также отраслевые эксперты. Среди участников - председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников.

В повестке – два стратегически важных вопроса. Первый касался регулирования государственной поддержки технологических проектов в связи с изменениями в нормативном регулировании.

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев отметил, что с этого года вступили в силу унифицированные правила, обязывающие операторов господдержки переводить процессы отбора заявок, заключения договоров и отчетности в государственную систему «Электронный бюджет» с применением казначейского сопровождения. Эти изменения, с одной стороны направленные на стандартизацию процесса предоставления субсидий, создают определенные сложности для институтов развития, особенно в высокотехнологичных отраслях, фактически демонтируя отработанные гибкие процедуры.

Как рассказала первый заместитель генерального директора Фонда «НИР» Наталья Попова, в настоящее время огромное внимание уделяется проектам технологического лидерства, и доля высокотехнологичных товаров в общем объеме потребления должна вырасти к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Но для этого ключевым фактором является получение господдержки, что особенно актуально в условиях дорогого заемного финансирования. По ее словам, ранее действовавшие механизмы доказали свою эффективность в то время как новые правила, включая обязательное использование «Электронного бюджета», замедляют процесс реализации проектов.

Генеральный директор АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» Павел Дворниченко также указал на проблему казначейского сопровождения, которое осложняет авансирование закупок у высокотехнологичных поставщиков.

В свою очередь первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков рассказал о существующих кейсах и предложил, как вариант, рассмотреть возможность замены казначейского сопровождения на банковское, а также ускорить доработку государственных информационных систем для удобства операторов господдержки.

В связи с этим комиссия предложила сохранить специализированные информационные системы и подходы для работы с высокотехнологичными проектами, в целях повышения гибкости реализации проекта совершенствовать механизм финансового администрирования, в том числе казначейское сопровождение для многоэтапных технологических проектов и обеспечить более адаптивные механизмы поддержки, включая компании, находящиеся под санкциями.

Вторая часть заседания была посвящена перспективам развития производства высокотехнологичных медицинских изделий в России. Участники рассмотрели текущее состояние и показатели отрасли, а также обсудили стратегические инициативы, направленные на укрепление позиций страны в данном сегменте.

«Президент поставил четкие ориентиры: к 2030 году повысить удовлетворенность наших защитников – участников специальной военной операции – качеством медицинской реабилитации, обеспечить рынок современными, доступными и безопасными изделиями. Эта задача прямо включена в национальную цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей»», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

По его словам, медицинская промышленность уже официально входит в число приоритетных отраслей, при этом речь идет не о лекарствах, а о целом спектре изделий – от бионических протезов и ортопедических приспособлений до адаптивной одежды и спортивного инвентаря для людей с ограниченными возможностями.

Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» задает основные рамки. Однако успех, по мнению руководителя комиссии Госсовета, зависит от того, насколько быстро будет расширенно российское производство и преодолена импортозависимость по ключевым компонентам.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила, что в настоящее время в России свыше 3000 производителей медицинских изделий, и объем производства продукции с 2014 года вырос в стоимостном выражении в 4,8 раза. При этом удалось не только сохранить долю отечественной продукции, но и нарастить ее. «За последние 15 лет по этому профилю было открыто 59 производственных площадок для производства медицинских изделий в 24 регионах страны», – констатировала она.

О производстве медицинских изделий на территории Самарской области рассказал Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов. В частности, на базе СамГМУ начали активно производить раздвижные эндопротезы, включая детские, тем самым заместив ушедшие из России иностранные компании.

«Более 50 наименований в настоящее время выпускается в нашем университете и поставляется в 80 регионов нашей страны и 15 стран мира, – сказал ректор, поблагодарив за существующие меры поддержки. – Они эффективны, мы широко пользуемся и, конечно, результат не был бы возможен без поддержки Правительства Самарской области. Совместной синергией достигнуты такие результаты».

В ходе обсуждения вопросов участники заседания предложили ряд мер, включая ограничение допуска иностранной продукции при наличии российских аналогов, упрощение процедур включения медицинских изделий и технических средств реабилитации в реестры российской продукции и их сертификацию, а также поддержку научно-производственных объединений, объединяющих вузы и промышленность.

По итогам заседания выработанные решения будут проработаны и направлены в Правительство РФ.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты

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