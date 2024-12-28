Новую должность первого вице-губернатора Самарской области занял Александр Фетисов

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Сегодня, 28 декабря, руководитель департамента внутренней политики Фетисов утвержден на вновь созданный в региональном правительстве пост депутатами Губдумы единогласно.

На должность первого вице-губернатора Александра Фетисова выдвинул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На внеочередном заседании Самарской Губернской Думы кандидатура Фетисова была утверждена парламентариями.

Как сообщил Федорищев, первый заместитель будет курировать вопросы молодежной, внутренней и информационной политики. Он подчеркнул, что Фетисов уже стал для него «опорным помощником», и остается в регионе «признанным лидером».

«Вся моя жизнь и устремления связаны с нашим волжским краем», — заверил собравшихся Александр Фетисов.

Как рассказывал OBOZ.INFO, ранее было объявлено о создании нового министерства информационного сопровождения. Его работу также будет курировать Фетисов.