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Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 
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На заседании облправительства обсудили реформу в сфере обращения с ТКО

4 июля 2024 19:36
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Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 

В четверг, 4 июля, на заседании Правительства Самарской области под председательством главы региона Вячеслава Федорищева обсудили работу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. 

Доклад о том, что было сделано за последние годы в Самарской области в отрасли обращения с ТКО, представил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко. 

Глава региона отметил, что у жителей Самарской области ситуация с вывозом мусора вызывает много претензий, это в том числе рост тарифов, норматив оплаты — с квадратного метра, не улучшилось качество услуги. Врио губернатора поступает множество жалоб по этой теме.

«Нет правильной организации контейнерных площадок — мало где в нашей большой стране они находятся в таком состоянии. У нас не организована работа по логистике, не хватает полигонов и не приняты до сих пор решения, которые позволили бы нам с уверенностью говорить, что через два-три года мы будем правильно принимать этот мусор. Мы не внедряем культуру раздельного сбора мусора — а что мы будем делать с раздельным мусором, если нам некуда его раздельно складировать и утилизировать, — отметил он. — Я даю оценку по итогам месяца работы здесь, по этому направлению ужасно организована работа. Результат – не в бумагах, не в цифрах, не в оценках. Результат на улицах наших городов. Они завалены мусором». 

Руководитель области озвучил ряд принятых решений. Кураторство направления обращения с ТКО от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона переходит к председателю областного Правительства. Полномочия на уровне исполнительной власти по данному направлению переданы в новое министерство природных ресурсов и экологии. Также ранее глава региона принял решение об изменении системы оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

Вячеслав Федорищев подчеркнул: нужно в корне менять систему по обращению с ТКО. Глава региона сообщил, что правительство региона будет последовательно и системно реализовывать новую мусорную реформу. Контролировать ее будет председатель Правительства. По словам Вячеслава Федорищева, слово «реформа» обычно воспринимается негативно и ассоциируется с драматическими изменениями для жителей. «У нас мусорная реформа будет иметь зеленую – правильную – окраску, — подчеркнул руководитель области. — И ни одно решение, которое будет принято, не должно и не повлияет негативно на то, как люди это воспримут, все шаги, которые мы будем делать, направлены на одно — чтобы качество жизни повышалось. Это касается того, что мы видим дома, в подъезде, на улице и вообще — в контуре экологии».

Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области. 

«Очень важно, чтобы все те решения, которые мы будем формировать, получали сразу же должную оценку, исходя из накопленного в вашем ведомстве понимания ситуации. Я знаю, что оно очень обширное», — обратился глава региона к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. «Мы готовы к этой работе, готовы принципиально поддержать правительство», — подчеркнул прокурор.

«У нас месяц на то, чтобы принять необходимые решения – управленческие, кадровые, системные — и начать их исполнять», — обозначил Вячеслав Федорищев сроки участникам заседания.

  

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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