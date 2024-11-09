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8 ноября в администрации Отрадного спикер Губдумы Геннадий Котельников провел заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.
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Избран новый глава Отрадного - Владимир Чихирев

9 ноября 2024 16:18
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8 ноября в администрации Отрадного спикер Губдумы Геннадий Котельников провел заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

8 ноября в администрации г.о.Отрадный под председательством спикера Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета, сообщает пресс-служба Самарской Губернской Думы.

На пост руководителя города претендовали 4 кандидата, которые представили на конкурс свои концепции дальнейшего социально-экономического развития Отрадного.

Комиссия провела индивидуальные собеседования с каждым претендентом, оценила их профессиональный уровень и после обсуждения вынесла на рассмотрение Думы г.о. Отрадный две кандидатуры, рекомендовав к избранию на должность главы Владимира Чихирева.

На пленарном заседании городской Думы отрадненские депутаты поддержали решение конкурсной комиссии и отдали свои голоса за одобренную кандидатуру.

Владимир Чихирев поблагодарил всех за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для благоустройства и социально-экономического роста муниципалитета, для решения глобальных задач, поставленных Президентом России, Губернатором Самарской области в интересах и во благо жителей Отрадного.

 

Фото:   пресс-служба Самарской Губернской Думы 

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