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Из Самары 100 тонн гуманитарного груза отправлено в помощь жителям Донбасса

18 марта 2022 20:08
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Старт автоколонне дал секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.

С площади Куйбышева в Самаре 5 грузовиков по 20 тонн с продуктами от местных сельхозпроизводителей и стройматериалами отправятся в Крым и в Ростов-на-Дону. Внутри - продукты и строительные материалы, которые так необходимы жителям Донбасса. Особенно на тех территориях, где уже есть возможность приступить к возвращению к мирной жизни.

Тонна питьевой бутилированной воды, 3 тонны растительного масла от сельхозпредприятия «Василина» из Пестравского района и 36 тонн муки из Большой Черниговки – этот груз уже ждут в пунктах временного размещения жителей в Ростовской области и Крымской республике, как и строительные материалы.

Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» помогали в сборе гуманитарного груза и пришли проводить его в Донбасс.

Старт автоколонне дал секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.

«Все мы видим, что происходит. Непрекращающиеся обстрелы в Луганской народной республике, в Донецке. Поможем, обязательно поможем, и не раз. Сколько потребуется», - отметил глава региона, поблагодарив волонтеров и неравнодушных представителей регионального бизнес-сообщества за помощь гражданам ДНР и ЛНР.

Он отметил, что сегодня особый день - день, в который когда-то 8 лет назад началась Крымская весна.

Дмитрий Азаров пригласил волонтеров на концерт-митинг «Русская весна», который проходит сегодня в Самаре: «Увидимся там, и продемонстрируем всему миру единство и сплоченность в нашей борьбе за мир, по защите мирных граждан».

С ним солидарен руководитель автотранспортной компании Вячеслав Лебедев, партнер волонтерского центра «Единой России»: «Жителям Донбасса необходима наша поддержка. Этот груз – наша рука помощи тем людям, тем жителям ЛНР и ДНР, которые остались без жилья, без средств к существованию, живут в пунктах временного размещения».

«Я уже отвозил гуманитарный груз в прошлый раз. Доставили вовремя, доехали без происшествий. В Ростове-на-Дону нас встречали как героев. Сотни волонтеров, десятки машин, и каждый готов помочь и поддержать. Я горжусь, что самарцы – такой добрый и чуткий народ, что не оставляют без внимания своих братьев на Донбассе», - рассказывает водитель Станислав Манафов.

Сразу после отправки груза глава региона Дмитрий Азаров и актив Самарского регионального отделения партии приняли участие в митинге-концерте «Русская весна», посвященном 8-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией в ледовом Дворце спорта.

Ранее в областной столице на площади возле Дворца спорта прошел флешмоб #СвоихНеБросаем. Более 200 представителей общественных и молодежных организаций Самарской области выстроились в Z-символ, держа над головой шарфы и таблички цвета георгиевской ленточки. В ключевых точках буквы в руках участников флешмоба - флаги Самарской области, ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя.

Первый гуманитарный груз самарские единороссы отправили 21 февраля в Ростовскую область. В составе 20 тонн груза - средства гигиены, товары первой необходимости, продукты питания и бытовая техника. Груз до Ростова-на-Дону сопровождали депутаты фракции «Единой России» и руководитель штаба «Молодой гвардии».22 февраля груз был доставлен в Ростов-на-Дону, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

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