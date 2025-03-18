Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством

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Согласно ему, все телефонные звонки, в том числе массовые, должны будут отображаться на экранах мобильных телефонов с соответствующей маркировкой. При этом пользователи смогут отказаться от их получения, подав жалобу своему оператору связи, передает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

Инициатором документа выступило правительство РФ. В закон «О связи» вносятся изменения, согласно которым юридические лица будут обязаны заранее предоставлять вызываемому абоненту информацию о себе перед звонком. Компании также должны будут передавать операторам связи достоверные данные о совершаемых вызовах. Если пользователь продолжит получать нежелательные звонки, он сможет подать жалобу, а оператор будет обязан рассмотреть обращение и принять необходимые меры.

Кроме того, операторы бесплатно уведомят абонентов, если звонок поступает из-за границы или через интернет, отображая соответствующую информацию на экране телефона. В случае необходимости пользователи смогут запросить блокировку всех входящих вызовов с иностранных номеров. Также законопроект предусматривает возможность отказа граждан от получения рассылок и возможности ввода запрета на оформление SIM-карт без личного присутствия.

Наконец, документ предусматривает создание государственной антифрод-системы, через которую банки, госорганы, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах мошенников.