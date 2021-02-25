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Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области

25 февраля 2021 15:41
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На котором подвели итоги работы за прошлый год и обозначили ключевые задачи на год текущий.

В четверг, 25 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области, на котором подвели итоги работы за прошлый год и обозначили ключевые задачи на год текущий. Участие в заседании приняли представители органов исполнительной и законодательной власти, надзорных ведомств и правоохранительных органов.

Председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов отметил, что прошедший год был непростым. Из-за пандемии коронавируса пришлось перестраивать работу и искать новые высокотехнологичные пути отправления правосудия, чтобы обеспечить защиту законных прав граждан.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех судей, которые в условиях ограничений оперативно перестроили свою работу, чтобы защитить свое и общественное здоровье. «Благодаря вашей ответственности, профессионализму, добросовестному отношению к делу судопроизводство не замерло. И наши земляки, и жители других регионов продолжили в полной мере получать поддержку в защите их прав. Сегодня от работы судов, их взаимодействия во многом зависит эффективность и авторитет судебной системы, авторитет власти в целом, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия. Любой человек, обратившийся в суд, должен быть уверен, что его права, достоинство, собственность защищены законом. И на территории Самарской области это именно так», – подчеркнул губернатор.

В связи с действующими ограничениями в прошлом году суды активно развивали дистанционные формы взаимодействия. Так, в 2020 году областным судом было проведено 5739 заседаний с использованием системы вкс, тогда как в 2019 – 5486. Жители региона в условиях ограничений также стали чаще использовать электронные системы для отправления документов в суд – как на электронную почту, так и через интернет-портал Государственной автоматизированной системы «Правосудие». Число таких обращений в областной суд по итогам прошлого года выросло на 72,5%. В прошлом году судьями региона было рассмотрено порядка одного миллиона дел, большая часть из которых гражданские и административные. Особая нагрузка выпала на мировые суда – количество рассмотренных дел увеличилось почти в 1,5 раза.

«Пандемия стала проверкой на прочность и показала, насколько важно развитие методов электронного правосудия. В текущем году мы будем активно наращивать усилия по внедрению всех современных электронных сервисов», – отметил Вадим Кудинов. Это дает возможность совершенствовать судебную практику в современных условиях, с учетом нового законодательства.

Особое внимание в 2021 году Самарским областным судом будет по-прежнему уделено надлежащему отправлению правосудия, вынесению справедливых решений, а также соблюдению сроков рассмотрения дел, даже несмотря на нехватку численности сотрудников.

«На мой взгляд, те показатели, которые есть, свидетельствуют о том, что судьи Самарской области работают достойно, напряженно. В прошлом году нагрузка как на Самарский областной суд, так и на районные суды и мировых судей превышает среднюю статистическую нагрузку по округу и в целом по нашей стране», – отметил заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Паршин.

Средняя нагрузка составляет 458 дел в месяц на одного судью. «Это колоссальный объём работы. Справиться с ним  возможно, только когда есть полная самоотдача, профессионализм, высочайшая ответственность», – отметил работу служителей фемиды глава региона. Он подчеркнул, что сегодня предпринимаются дополнительные меры по подготовке юристов. «Совместными усилиями нам удалось добиться выделения бюджетных мест по направлению юриспруденции в Самарском университете, чего не было несколько лет. Самарская область стала судебной столицей Поволжья, и нам нужно укреплять нашу образовательную сферу», – заявил Дмитрий Азаров.

Александр Паршин поблагодарил губернатора за содействие в реализации программы по развитию судебной системы на территории региона, в рамках которой создаются надлежащие условия для обеспечения деятельности судей.

Благодаря активности главы региона только за последние годы в областной столице была проведена масштабная работа по повышению качества отправления правосудия. В 2019 году начал работать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Он обеспечил доступ к правосудию жителям девяти субъектов страны, в которых проживает 22 миллиона человек. При этом в порядок была приведена и прилегающая территория, фасады домов. Заметным событием стало открытие в прошлом году реконструированного здания Автозаводского районного суда в Тольятти – самого крупного районного суда в России. Кроме того, в ближайшее время откроется обновленное здание Арбитражного суда Самарской области – уверен Дмитрий Азаров.

«Спасибо большое за то, что с вашей стороны есть понимание, поддержка. Уверен, что такое плодотворное взаимодействие продолжится. Мы очень благодарны вам», – обратился Александр Паршин к губернатору.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что масштабные задачи развития региона накладывают на всех нас повышенную ответственность. Выполнить их можно только благодаря тесной координации действий всех ветвей и органов власти. «Для всех нас является непреложной истиной то, что от уровня развития судебной системы зависит степень развития демократии в обществе и уровень защиты прав и свобод граждан. Важно отметить, что на протяжении последних лет в стране проходила судебная реформа, шло совершенствование законодательства в судебной сфере. В результате: повысился уровень открытости судебной системы, существенно повысилось качество работы судов, заметно возросла доступность правосудия для граждан. И как итог – повысилось доверие людей к правосудию», – подчеркнул спикер регионального парламента.

В завершении совещания губернатор отметил, что Правительство региона и в дальнейшем будет оказывать всяческую помощь и поддержку, «чтобы вы с гордостью несли высокое звание «ваша честь», и всё, что вас окружает, способствовало именно такому уважительному отношению к вам всех граждан Российской Федерации, всех, кто обращается к вам за помощью – за защитой своих прав и законных интересов».

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