Я нашел ошибку
Главные новости:
Будут проверены планы эвакуации, системы оповещения, а также пункты временного размещения людей.
Дмитрий Азаров поручил провести проверку готовности образовательных учреждений и предприятий региона к нештатным ситуациям
Среди них такие знаковые для региона мероприятия как фестиваль набережных ВолгаФест, Тотальный диктант, Инклюзивный фестиваль.
Более 1 000 культурных событий в Самарской области в 2021 году состоялись благодаря волонтерам
Все учащиеся покинули образовательные учреждения, никто не пострадал, занятия в школах отменены.
Бастрыкин поручил организовать проверку после ложных сообщений о "минировании" в регионах
График работы мобильных пунктов вакцинации.
Жителей Кинеля приглашают на вакцинацию
Железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов.
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Самарской области
День российской печати отмечается в стране 13 января.
Самарские единороссы поздравили печатные СМИ региона с профессиональным праздником
Окунуться в крещенскую воду все желающие смогут 18 января с 20.00 до 02.00, 19 января – с 8.00 до 17.00.
Купели на Крещение в Тольятти будут организованы в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова
Из-за повреждения трубопровода без холодной воды остались более двух тысяч человек.
В Кировском районе Самары 13 многоквартирных домов остались без холодной воды
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.57
0.04
EUR 85.46
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров поручил провести проверку готовности образовательных учреждений и предприятий региона к нештатным ситуациям

13 января 2022 18:23
182
Будут проверены планы эвакуации, системы оповещения, а также пункты временного размещения людей.

В четверг, 13 января, в нескольких муниципалитетах Самарской области были зафиксированы звонки о якобы минировании образовательных учреждений.

Службы отреагировали оперативно, эвакуация школьников и персонала учебных учреждений была проведена своевременно. На данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, приведшего к срыву образовательного процесса.

В течение дня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держал ситуацию на контроле, осуществлял общую координацию деятельности правоохранительных органов, профильного министерства и муниципальных властей. 

По поручению губернатора подготовлен проект распоряжения, согласно которому в ближайшие дни в регионе будут проведены проверки паспортов безопасности объектов социальной сферы и предприятий, их готовности к реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций. Будут проверены планы эвакуации, системы оповещения, а также пункты временного размещения людей. Кроме того, будет проанализирован порядок реагирования служб и дирекций школ, координация и взаимодействие ведомств.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В региональной прессе работают высокопрофессиональные, грамотные, преданные журналистике, влюбленные в свою малую родину люди, хорошо знающие запросы и чаяния наших земляков.
13 января 2022, 14:47
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов СМИ губернии с Днем российской печати
В региональной прессе работают высокопрофессиональные, грамотные, преданные журналистике, влюбленные в свою малую родину люди, хорошо знающие запросы и чаяния... Общество
200
Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день
13 января 2022, 11:26
Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день
    Программа «Сельская ипотека» заработала весной 2020 года. Экономика
271
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022, 12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
Соответствующие изменения внесены в   статью 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Закон
1214
В центре внимания
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
280
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
254
Самарский зоопарк получил лицензию
12 января 2022  13:39
Самарский зоопарк получил лицензию
494
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
12 января 2022  13:00
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
469
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
475
Весь список