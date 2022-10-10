Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов лично включиться в поддержку семей военнослужащих

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Вопросы социальной поддержки семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. В понедельник, 10 октября, его провел губернатор Дмитрий Азаров с участием руководителей министерств, ведомств и глав городов и районов губернии.

Напомним, по поручению губернатора в Самаркой области ведется работа по составлению социального паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции.

Заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов отметил, что начиная с прошлой недели главы городов и районов, представители администраций населенных пунктов и социальные работники проводят встречи с семьями мобилизованных граждан. Поддержку также получают семьи добровольцев и бойцов второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

«Принято решение регулярно проводить круглые столы с семьями военнослужащих и представителями министерств и ведомств, чтобы дать возможность задать все интересующие вопросы. Уже проведено 27 таких встреч в муниципалитетах. В Самаре и Тольятти круглые столы пройдут 15 октября. Встреча в Самаре состоится в ДК «Заря», а в Автограде – во дворце детского и юношеского творчества», – доложил Александр Фетисов.

Зампред областного Правительства также добавил, что министерство социально-демографической и семейной политики совместно с департаментом информационных технологий и связи приступили к созданию информационной системы, которая на основе заполненных на местах данных позволит в автоматическом режиме распределять обращения по министерствам и контролировать их исполнение. «Необходимо справиться в течение недели – такая задача всем поставлена», – подчеркнул Александр Фетисов.

Он добавил, что в воскресенье, 9 сентября, после посещения губернатором одной из воинских частей в Волжском районе, для призванных в рамках частичной мобилизации была организована юридическая помощь. Кроме того, бесплатные консультации провели нотариусы.

«По результатам ваших, Дмитрий Игоревич, выездов в военные части и обращений, поступивших к вам во время общения, отработан вопрос по выделению транспорта для транспортировки военнослужащих на военно-врачебную комиссию. Уже более 50 человек проходят дополнительные медицинские обследования, в том числе и сегодня», – добавил Александр Фетисов.

Губернатор подчеркнул: крайне важно подставить плечо для семей и самих военнослужащих в вопросе получения медицинских услуг. Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения области встретится с мобилизованными гражданами, которые сейчас находятся в воинских частях, чтобы посмотреть, как организована работа.

«Министерство обороны обеспечивает необходимую медицинскую помощь и все возможности есть. Тем не менее, посмотрите, сложите свою картину, расскажите мне, какая на ваш взгляд нужна помощь. Может, методическая помощь понадобится, и вы коллегам подскажите. Если есть уникальные случаи, мы тоже должны подключаться», – поручил руководитель региона министру Армену Беняну.

Заместитель председателя Правительства региона отметил, что семьи военнослужащих больше всего волнуют вопросы по оплате задолженности по ипотеке и другим кредитным продуктам, а также за жилищно-коммунальные услуги. Также есть потребность в ремонте жилых помещений. Встречаются и вопросы обеспечения собственным жильем, вопросы образования и приобретения компьютеров для учебы.

Дмитрий Азаров отметил, что после того, как мобилизованные вернутся из зоны проведения СВО, они получат статус ветеранов боевых действий, а соответственно, смогут претендовать на получение компенсации расходов на оплату за жилые помещения и капитальный ремонт.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил самым внимательным образом проработать вопрос получения статуса ветерана боевых действий.

«Мы с вами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее этот статус – при наличии оснований – бойцы получали и могли претендовать на федеральные льготы. Поэтому я попросил бы вместе с Министерством обороны разобраться в деталях: что нужно для того, чтобы этот статус получить, чтобы процесс шел без проволочек», – поручил глава региона.

Глава региона озвучил членам кабмина еще ряд обращений, в том числе, касающихся оперативной процедуры ликвидации статуса ИП при возникновении такой необходимости у мобилизованных.

«Сейчас проводится аудит ситуации по числу индивидуальных предпринимателей из числа мобилизованных. Министерству экономического развития и инвестиций Самарской области поручено направить соответствующий запрос в Министерство экономического развития РФ. Мы ждем, принятие мер поддержки на федеральном уровне», – доложил Александр Фетисов.

Члены семей военнослужащих – в том числе, и мобилизованных, – уже начали получать врачебную помощь в военном госпитале.

«По оперативным данным, полученным от медицинских организаций на сегодняшний день, осмотрено 1786 родственников участников СВО. Из них 15 человек имеют инвалидность, 400 состоят на диспансерном учете, прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры 553 человека, прививку для защиты от коронавируса, гриппа и пневмококка сделали 661 человек, 247 членов семей записаны на профилактические мероприятия», – озвучил данные зампред регионального Правительства.

Социальные службы региона выявили потребность в оказании помощи у 258 человек. Вопросы 135 жителей региона уже решены. В частности, была оказана материальная помощь по подготовке детей к учебному году. Выплаты получили более ста семей на 120 детей. Кроме того, несколько семей получили поддержку благодаря социальному контракту.

«Совместно с администрациями муниципалитетов оказывается помощь в решении мелких бытовых вопросов – ремонт, предоставление транспорта, обеспечение дровами и газовыми баллонами и так далее, – добавил Александр Фетисов. – Работа ведется на системной основе».

Также во время совещания был затронут вопрос наличия отопления, горячей и холодной воды в одной из воинских частей Волжского района, где сейчас размещаются мобилизованные жители региона. Глава муниципального образования Евгений Макридин доложил, что все объекты, в которых проживают военнослужащие, подключены к теплу и водоснабжению.

«После вашего визита было установлено 5 бригад на круглосуточный режим работы. Сейчас все объекты, в которых проживают военнослужащие, находятся с теплом, с водой, холодной и горячей», – доложил глава района.

Дмитрий Азаров поручил держать этот вопрос на постоянном контроле. «По вопросам некачественного предоставления услуг, горячей воде, – дело должно быть доведено до конца. Обеспечить с прокуратурой Самарской области, военной прокуратурой предъявление претензий недобросовестному поставщику коммунальных услуг», – поручил губернатор.

Дмитрий Азаров обратил внимание участников совещания на необходимость оперативной проработки поступающих вопросов от семей военнослужащих:

«Откладывать не нужно, тем более, что мы с вами находимся в прямом и постоянном контакте, буквально круглосуточно. Все вопросы необходимо решать оперативно, в первоочередном порядке».

Фото: пресс-служба правительства СО