Депутаты «Единой России» доставили бутилированную воду и продукты в пункт временного размещения в Самаре

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В ходе визита вице-спикер регионального парламента Марина Антимонова пообщалась с людьми и директором пункта временного размещения на базе отдыха «Дубки». Это позволило выявить индивидуальные потребности переселенцев и оперативно разрешить их вопросы.

Депутат рассказала, что у людей уже улучшается настроение, они начинают приходить в себя, рассказывать о себе. Для их комфортного пребывания депутаты делают всё возможное. В том числе обеспечивают их лекарствами, продуктами и вещами.

«Мы понимаем, что человеческая жизнь продолжается и возникают какие-то индивидуальные проблемы. Поэтому сегодня наши коллеги, депутаты Губернской Думы, городской Думы организовали доставку питьевой воды, она нужна постоянно. Сейчас в связи со сменой сезона появилась потребность в одежде, обуви. Есть вопросы по стоматологической помощи. Обсудим это с минздравом и поговорим с докторами и стоматологами. С коллегами мы договорились, что каждый возьмёт своё направление», - поделилась вице-спикер.

Сегодня депутаты сопроводили две фуры до пункта временного размещения на базе отдыха «Дубки», которые привезли вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР печенье, чай, кофе, сахар и бутилированную воду. Вещи помогли доставить вынужденным переселенцам депутаты «Единой России» Евгений Никитчук, Иван Мотынга, Денис Купцов, Денис Нурсафин, Максим Турченко, а также волонтеры

«Я являюсь координатором данного пункта временного размещения. Нам постоянно поступают списки, и мы в индивидуальном порядке их отрабатываем. Мы продолжаем делать все, чтобы люди были довольны и ни в чём не нуждались. Безусловно это важная поддержка. Очень радует, что многие откликнулись на призывы поддержки», - рассказал депутат-единоросс Самарской губернской думы Михаил Натальчук.

О своём пребывании в пункте временного размещения рассказала Светлана Шуховцова из Донецка, которая приехала сюда с внучкой и невестой сына. Сын у неё остался в Донецке.

«Я сюда приехала 25 февраля. Здесь тихо, спокойно. Приняли очень хорошо. Я даже не ожидала. Очень хорошо. Я настолько благодарна людям, что вот так вот встретили», - поделилась Светлана.

Напомним, на территории Самарской области сейчас работает 16 пунктов временного размещения. Там находится более 1 600 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"