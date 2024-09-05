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Жители Самарской области могут стать слушателями III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи.

Продолжается отбор на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи. В этом потоке основной темой станут обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Программа состоит из четырех ключевых блоков: стратегический, образовательный, проектный и карьерный.

В этом году школа объединит порядка 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Участников ждут интерактивные образовательные и проектные мероприятия, они обретут единомышленников, смогут перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии и претворить в жизнь идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, направленных на решение общественно полезных задач и развития отечественного ИТ-сектора.

В качестве экспертов в школе выступят представители Минцифры России, VK, Яндекса, Ростелекома, Газпром-Медиа Холдинга, Национальной Медиа Группы и другие профессионалы в области информационной безопасности, медиа и права.

Заявки на участие принимаются до 9 сентября. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте. Участникам предстоит решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов. Обучение будет проходить на базе Мастерской управления «Сенеж» со 2 по 6 октября.

Напомним, Проект организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Фото: freepik.com