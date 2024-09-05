Я нашел ошибку
Главные новости:
Заявки на участие принимаются до 9 сентября.
Жители Самарской области могут стать слушателями III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи
В рамках обучения вы получите знания в области правового регулирования использования воздушного пространства дронами, освоите теорию эксплуатации БПЛА.
Самарский университет запускает образовательную программу «Оператор беспилотных авиационных систем»
Первое и самое главное направление, как отметил глава региона, это народосбережение и повышение благополучия людей.
Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы по поддержке семей, участников СВО в Программе развития области
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
Возбуждено уголовное дело.
35-летний бухгалтер отдал мошенникам 500 тысяч рублей,которые откладывал на подарок супруге
В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики.
«Тольяттиазот» поздравил школьников Тольятти с началом учебного года
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
С 6 по 11 сентября в большинстве районов губернии сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
В завершении встречи юношам и девушкам пожелали быть настоящими патриотами своей Родины.
Полицейские и общественниками совместно с «Движением первых» вручили паспорта юным гражданам региона
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.93
0.32
EUR 98.07
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области могут стать слушателями III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи

5 сентября 2024 16:12
49
Заявки на участие принимаются до 9 сентября.

Жители Самарской области могут стать слушателями III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи.

Продолжается отбор на III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи. В этом потоке основной темой станут обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Программа состоит из четырех ключевых блоков: стратегический, образовательный, проектный и карьерный.

В этом году школа объединит порядка 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Участников ждут интерактивные образовательные и проектные мероприятия, они обретут единомышленников, смогут перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии и претворить в жизнь идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, направленных на решение общественно полезных задач и развития отечественного ИТ-сектора.

В качестве экспертов в школе выступят представители Минцифры России, VK, Яндекса, Ростелекома, Газпром-Медиа Холдинга, Национальной Медиа Группы и другие профессионалы в области информационной безопасности, медиа и права.

Заявки на участие принимаются до 9 сентября. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте. Участникам предстоит решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов. Обучение будет проходить на базе Мастерской управления «Сенеж» со 2 по 6 октября.

Напомним, Проект организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первое и самое главное направление, как отметил глава региона, это народосбережение и повышение благополучия людей.
5 сентября 2024  15:37
Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы по поддержке семей, участников СВО в Программе развития области
89
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
5 сентября 2024  15:29
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
241
В ночь на 6 сентября в Самарской области снова ожидают заморозки
5 сентября 2024  13:30
В ночь на 6 сентября в Самарской области снова ожидают заморозки
201
Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2024  12:03
Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций
297
в Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов
5 сентября 2024  10:36
В Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов
209
Весь список